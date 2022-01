Duas pessoas seguem desaparecidas após incêndios no oeste dos EUA

Pelo menos duas pessoas continuam desaparecidas após os incêndios devastadores que atingiram diversas cidades no estado do Colorado, no oeste dos Estados Unidos, e destruíram centenas de casas, informaram neste sábado (1º) as autoridades locais.



"Acreditamos que temos duas pessoas desaparecidas e estamos investigando", disse à AFP a porta-voz da Defesa Civil do condado de Boulder, Jennifer Churchill, ao esclarecer que não tem mais informações sobre esses indivíduos.



Até agora, não há registro de mortes relacionadas com os incêndios. O xerife de Boulder, Joe Pelle, assinalou ontem que era um "milagre" não haver muitas vítimas, dada a intensidade e a rápida propagação das chamas.



Pelo menos 500 casas, mas possivelmente muito mais do que isso, foram destruídas pelo fogo que arrasou a localidade de Superior na quinta-feira, situada nos arredores da capital Denver, e forçou dezenas de milhares de pessoas a deixar intempestivamente o local.



A destruição é descomunal: nas imagens aéreas é possível ver ruas inteiras reduzidas a cinzas e fumaça.



A princípio, o incêndio teria sido causado pela queda de postes elétricos sobre o solo com vegetação seca, e as chamas se propagaram rapidamente, alimentadas por ventos de até 160 Contudo, a neve que começou a cair ontem diminuiu a propagação do fogo.



Nos últimos anos, a região oeste do país tem registrado incêndios sem precedentes, sobretudo nos estados da Califórnia e do Oregon.



Além dos incêndios, os EUA sofreram recentemente com outros fenômenos extremos, como a passagem da tempestade Ida em Nova York e Nova Jersey, em setembro, e tornados mortais em dezembro no Kentucky. Por ora, não é possível saber se a ocorrência desses fatos está vinculada ao aquecimento global, conforme alegam algumas organizações de defesa do meio ambiente.