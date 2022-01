Explosão de gás deixa 4 mortos na Bélgica

Quatro pessoas morreram na Bélgica em uma explosão de gás que destruiu dois apartamentos na véspera de Ano Novo em Turnhout, disse neste sábado (1º) o prefeito da cidade à AFP.



Apesar de não poder oferecer detalhes sobre os falecidos, nem suas identidades, o prefeito revelou que eram todos adultos.



Duas mulheres sobreviveram à explosão. Uma delas chegou a ficar 14 horas sob os escombros antes que fosse resgatada e transferida para um hospital.



"Elas estão bem", disse Paul Van Miert, prefeito de Turnhout, uma cidade situada próxima da fronteira com a Holanda.



A explosão ocorreu na madrugada de sexta-feira (31) em um edifício de quatro andares com um total de 16 apartamentos, e deixou um rombo nas paredes, além de quebrar as janelas de algumas casas nos arredores.



O edifício onde aconteceu a explosão provavelmente será destruído.