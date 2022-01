Líder da Guiné deposto recebe autorização para deixar o país

O ex-presidente da Guiné Alpha Condé, detido desde que foi deposto em um golpe de Estado em setembro, recebeu nesta sexta-feira (31) permissão para deixar o país por um mês.



Um comunicado do governo, lido na TV nacional, indicou que, em consulta com o bloco de países da África ocidental ECOWAS, "o ex-presidente Alpha Condé foi autorizado a sair para o exterior por um mês para realizar consultas".



O governo não informou a natureza das consultas, nem quando deixaria o país.



A liberação de Conde, de 83 anos, era uma reivindicação do ECOWAS, que exigiu também a realização de eleições em seis meses.



O ECOWAS suspendeu a Guiné do bloco e sancionou membros da junta, chefiada pelo coronel Mamady Doumbouya, nomeado presidente de transição do empobrecido país.



Condé, que governou por quase 11 anos, foi criticado por suas tendências autoritárias, mas o golpe que o depôs desatou temores de um retrocesso democrático na África ocidental.