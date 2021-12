Papa não preside cerimônia da véspera do Ano Novo

O papa Francisco não presidiu a cerimônia da véspera do Ano Novo na Basílica de São Pedro, conforme estava previsto nesta sexta-feira (31), mas proferiu a homilia.



Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, celebrou a cerimônia enquanto o pontífice, de 85 anos, usando uma máscara, passou a maior parte do ato sentando, às margens da sala.



Segundo um porta-voz do Vaticano, Francisco quis que o cardeal presidisse a celebração. A mudança foi anunciada apenas três horas depois de o Vaticano confirmar que o papa celebraria a cerimônia.



No ano passado, o pontífice não pôde celebrar as missas de Ano Novo por causa de ciática, uma afecção nervosa crônica que lhe causa dor no quadril e da qual sofre há tempos.



Tradicionalmente, o papa visita o presépio na Praça de São Pedro depois da véspera do Ano Novo, mas o ato foi cancelado na sexta-feira por medo de que o coronavírus pudesse se espalhar entre a multidão reunida.