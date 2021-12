Palestino é morto a tiro após tentativa de esfaquear israelenses

As forças israelenses mataram nesta sexta-feira (31) um palestino que tentou esfaquear soldados e civis israelenses na Cisjordânia ocupada, informou o Exército israelense.



O homem saiu de um veículo com uma faca em direção a uma rodoviária onde estavam civis e soldados israelenses, e foi atingido por tiros das forças da ordem.



Um porta-voz do exército israelense e o Ministério da Saúde palestino confirmou sua morte. O homem foi identificado como Amir Atef Rayyan, de acordo com esta última fonte.



O exército indicou que não houve feridos do lado israelense.



Soldados israelenses fecharam as ruas da região e outros saíram em busca do carro de onde o suposto agressor desceu.



De acordo com o relatório anual do exército israelense, em 2021 houve 100 ataques contra israelenses na Cisjordânia, contra 60 no ano anterior.