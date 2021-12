Por telefone, Biden parabeniza Boric e fala de 'compromisso compartilhado' com o Chile

O presidente americano, Joe Biden, conversou por telefone com o presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, nesta quinta-feira (30), informou a porta-voz da Casa Branca.



Biden telefonou para parabenizar Boric pela vitória eleitoral e os dois presidentes falaram de "seu compromisso compartilhado com a justiça social, a democracia, os direitos humanos e o crescimento inclusivo", afirmou Jen Psaki em um comunicado.



Após vencer as eleições, o esquerdista Boric, que aos 35 anos será um dos presidentes mais jovens do mundo, prometeu "expandir os direitos sociais" e impulsionar um "Estado de bem-estar", em um dos países com uma enorme desigualdade social, que provocou uma revolta social iniciada em outubro de 2019.



O presidente americano destacou nesta quinta-feira a importância da cooperação entre os Estados Unidos e o Chile "para promover uma recuperação ecológica e equitativa da pandemia de covid-19 e abordar a ameaça existencial que as mudanças climáticas representam", acrescentou a Casa Branca.



Biden também aplaudiu "as eleições livres e justas" no Chile e as citou como "um exemplo poderoso para a região e o mundo", acrescentou.



Boric chegou à Presidência como candidato do pacto Aprovo Dignidade, formado pela Frente Ampla e pelo Partido Comunista, após derrotar no segundo turno o advogado de extrema direita José Antonio Kast.



Durante a conversa com Boric, Biden transmitiu os pêsames, em nome dos Estados Unidos, ao povo chileno pelo falecimento de Valentina Orellana-Peralta, morta por uma bala perdida durante uma operação policial.



A chilena de 14 anos morreu em 23 de dezembro em uma loja de North Hollywood, perto de Los Angeles, aonde tinha ido com a mãe comprar roupas para o Natal.