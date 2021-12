Wall Street pausa os recordes e fecha em ligeira queda

A bolsa de Nova York, inclinada modestamente para o azul durante o dia, freou sua alta nesta quinta-feira (30) e fechou no vermelho depois dos recordes do Dow Jones e do S&P; 500 na véspera.



No fechamento, o índice Dow Jones registrou queda de 0,25% a 36.398,14 pontos, após seis sessões seguidas de alta.



O S&P; 500 caiu 0,30% a 4.778,74 pontos e o tecnológico Nasdaq registrou queda de 0,16% a 15.741,56 pontos.



No mercado entre Natal e Ano Novo, o baixo volume do comércio amplificou os movimentos dos índices, afirmaram analistas.



Apesar da leve queda desta quinta-feira, a semana do fim do ano até agora respeita a tradição do chamado "Santa Claus rally" (repique de Papai Noel).



No acumulado do ano, o índice Dow Jones registrou alta de 19,2%; o S&P; 500, de 27,7%; e o Nasdaq, de 22,7%.



"Obviamente, 2021 foi um grande ano para as ações", admitiu Peter Cardillo, da Spartan Capital.



No geral, "os mercados estão mostrando certa resiliência diante das expectativas de uma alta dos juros do Fed e das persistentes pressões inflacionárias, enquanto se concentram na menor severidade da variante ômicron do que em sua alta transmissibilidade", explicaram os analistas da Schwab.



A recuperação das companhias aéreas, acima de 1,5% na quarta-feira, após o anúncio dos Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos de reduzir o prazo de isolamento para pessoas assintomáticas de dez a cinco dias, contrastou nesta quinta com a recomendação da mesma agência de evitar viagens em cruzeiros, inclusive para os vacinados.



O alerta resultou em quedas da Royal Caribbean de 1,11%, da Norwegian Cruise de 2,59% e da Carnival de 1,25%.