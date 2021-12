Autoridades sanitárias dos EUA recomendam evitar viagens de cruzeiro, mesmo os vacinados

As autoridades de saúde dos Estados Unidos pediram nesta quinta-feira (30) que a população evite viagens de cruzeiro, mesmo quem estiver vacinado, citando um recente aumento nos casos de covid-19 desde a identificação da variante ômicron.



"Evite viagens em cruzeiros, independentemente do estado de vacinação", pedia uma postagem no site dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, que atualizou o alerta de viagens em cruzeiros para o nível 4, o mais alto em sua escala para covid-19.



"Mesmo os viajantes totalmente vacinados podem correr o risco de contrair e espalhar as variantes da covid-19", justificou.



Entre 15 e 29 de dezembro, 5.013 casos foram relatados ao CDC em águas dos EUA, 31 vezes o nível das duas semanas anteriores, de acordo com um e-mail de um porta-voz do CDC.



A agência recomenda medidas de mitigação que incluem vacinar e reforçar as doses, usar máscara em ambientes fechados e fazer o teste antes de reuniões.



"O vírus que causa a covid-19 se espalha facilmente entre pessoas em espaços confinados a bordo de navios, e a chance de contrair covid-19 em navios de cruzeiro é muito alta, mesmo se você estiver totalmente vacinado e tiver recebido uma dose de reforço da vacina", disse o CDC.



O aumento de casos relacionados com a variante ômicron altamente transmissível colocou novos desafios para a indústria de cruzeiros, que retomou o serviço nos Estados Unidos neste verão depois de ficar praticamente inativa por mais de um ano.



Nesta quinta-feira, a empresa Royal Caribbean alterou ou cancelou 16 destinos de 331 devido ao aumento de casos de covid.



As ações da Royal Caribbean caíram 0,2% no pregão da tarde. As ações da Carnival caíram 0,6%, enquanto as da Norwegian Cruise Line caíram 1,5%.