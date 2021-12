Desemprego urbano na Colômbia caiu para 12,2% em novembro

A Colômbia registrou em novembro um índice de desemprego urbano de 12,2%, menor que o de 15,4% do mesmo mês de 2020, segundo dados revelados nesta quinta-feira (30) pelo estatal Departamento Administrativo Nacional de Estatística (DANE).



"Embora o mercado de trabalho tenha recuperado 536.000 empregos (nos últimos 12 meses), ainda nos resta quase 1 milhão de postos de trabalho para recuperar para voltar aos níveis de antes da pandemia", afirmou o diretor do DANE, Juan Daniel Oviedo, nas redes sociais.



O índice de desocupação urbana, que serve de referência para o mercado, é medido nas 13 principais cidades e áreas metropolitanas, onde se concentra a maior parte dos 50 milhões de habitantes da Colômbia. Em outubro, foi um pouco maior (12,3%).



Em todo o país a taxa foi de 10,8%, que se traduz em 2,6 milhões de pessoas sem trabalho. "É o nível de desemprego mais baixo desde o início da pandemia", celebrou o presidente Iván Duque no Twitter.