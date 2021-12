Taiwan ameaça Nicarágua com ações legais por 'confiscar' sua embaixada

Taiwan ameaçou nesta quinta-feira (30) empreender ações legais contra a Nicarágua, país aliado até pouco tempo atrás, por "confiscar" sua embaixada no país centro-americano e planejar transferi-la para a China após mudar o reconhecimento diplomático de Taipei para Pequim.



Segundo o Ministério das Relações Exteriores de Taiwan, o governo da Nicarágua "confiscou" a propriedade da antiga embaixada, que já havia sido vendida para a arquidiocese católica romana de Manágua, depois que os dois países cortaram relações diplomáticas no início deste mês.



A China, que reivindica Taiwan como parte de seu território, aumentou a pressão para isolar a ilha a nível internacional. A mudança de postura de Manágua deixou Taipei com apenas 14 aliados diplomáticos a nível mundial.



Taipei criticou o governo do presidente Daniel Ortega pelo seu plano de transferir a propriedade para Pequim que, por sua vez, considera a medida "um ato de justiça".



"Taiwan empreenderá os procedimentos legais internacionais adequados para proteger sua propriedade diplomática e garantir que Nicarágua seja responsabilizada pelo seu ato, ilícito" do ponto de vista do direito internacional, afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.



O embargo "faz parte da intenção explícita e agressiva da China de anexar Taiwan, o que contradiz gravemente as normas internacionais e prejudica a paz e a estabilidade regionais", acrescentou.



A Nicarágua é o oitavo país a retirar seu reconhecimento de Taiwan desde que a presidente taiwanesa Tsai Ing-wen assumiu o cargo em 2016, em um contexto de tensão crescente com a China.



O Ministério da Defesa de Taiwan alertou que as tensões militares com a China estão no momento mais elevado em quatro décadas.



Neste ano, Taipéi registrou incursões de mais de 940 aviões militares chineses, em comparação com cerca de 380 incursões no ano passado.