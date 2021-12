Mundo registra mais de um milhão de novos casos diários de covid-19

Mais de um milhão de novos casos diários de covid-19 foram registrados no mundo na semana de 23 a 29 de dezembro, segundo uma contagem da AFP.



Nos últimos sete dias, foram detectados em todo o mundo mais de 7,3 milhões de novos casos de covid-19, o que representa uma média de 1.045.000 infecções diárias.



Esses números superam em muito o recorde anterior à onda atual, que foi alcançado entre 23 e 29 de abril de 2021 (de 817.000 casos diários). Os dados são baseados nos relatórios diários das autoridades de saúde de cada país.



Uma parte significativa dos casos menos graves ou assintomáticos continua sem ser detectada, apesar da intensificação dos testes em muitos países desde o início da pandemia, após a descoberta do vírus no final de 2019.



Além disso, as políticas de testes diferem de um país para o outro.



O número de infecções no mundo, que aumentou desde meados de outubro, cresceu 46% nos últimos sete dias em comparação com a semana anterior.



O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou na quarta-feira que a propagação da variante ômicron, altamente contagiosa, poderia provocar um "tsunami de casos".



"Isso exerce e continuará exercendo uma enorme pressão sobre os profissionais da saúde exaustos e os sistemas de saúde à beira do colapso", advertiu.



Mais de 85% das infecções atuais se concentram entre duas regiões onde a ômicron está muito presente: Europa (4.022.000 casos nos últimos sete dias, ou seja, 36% a mais que na semana anterior) e Estados Unidos e Canadá (2.264.000 casos, +83%). Nesta última semana, a pandemia diminuiu apenas na Ásia (268.000 casos, -12%).



Ao contrário das infecções, o número de mortes relacionadas à covid-19 continua caindo há três semanas.



Nos últimos sete dias o mundo registrou cerca de 6.400 mortes relacionadas ao vírus (6% a menos que na semana anterior), o menor nível desde outubro de 2020.



No pior momento da pandemia, entre 20 e 26 de janeiro, eram registradas 14.800 mortes diárias.