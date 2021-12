Hospitais britânicos abrem leitos provisórios frente à onda da ômicron

"Em pé de guerra" contra a variante ômicron do coronavírus, os hospitais britânicos vão instalar estruturas temporárias com até 4.000 leitos suplementares, antecipando-se a uma possível onda de internações - anunciaram os serviços de saúde nesta quinta-feira (30).



Há dias, o Reino Unido vem registrando recordes de casos, um surto ligado à variante ômicron. Na quarta-feira (29), o número de pacientes hospitalizados com covid-19 na Inglaterra passou de 10.000 pela primeira vez desde março.



"Estruturas temporárias que poderão acomodar cerca de 100 pacientes serão instaladas em oito hospitais e começarão a funcionar a partir desta semana", anunciou o Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra (NHS, na sigla em inglês) em um comunicado.



O NHS também solicitou aos hospitais que identifiquem "espaços, como ginásios ou centros educacionais, que podem ser convertidos para acolher pacientes", visando a oferecer até 4.000 leitos.



Essas capacidades provisórias devem reforçar o sistema, "se o número de infecções por covid-19 levar a um aumento nas entradas e superar as capacidades existentes", acrescentou.



"Dado o elevado nível de infecções por covid-19 e o aumento das internações hospitalares, o NHS está, atualmente, em pé de guerra", afirmou o diretor médico do serviço de saúde, Stephen Powis, citado no comunicado.



Durante a primeira onda de coronavírus, o NHS instalou imensos hospitais de campanha em centros de conferências e em estádios.



Até agora, o governo Boris Johnson evitou impor novas restrições na Inglaterra, apoiando-se em estudos que indicam um menor risco de hospitalização com a ômicron. Cientistas já alertaram, porém, que seu alto índice de contagiosidade pode terminar causando uma onda de internações igualmente importante.



Nas últimas 24 horas, o Reino Unido registrou um novo recorde de casos de coronavírus, passando de 180.000.