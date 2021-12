Chineses confinados por covid em Xi'an afirmam não ter o que comer

Os habitantes de Xi'an informaram à AFP nesta quinta-feira (30) que não têm alimentos, enquanto as autoridades chinesas afirmam que a oferta de comida é "suficiente" na cidade confinada devido à covid-19.



Xi'an (norte), famosa pelo exército subterrâneo do primeiro imperador da China, está confinada há uma semana, depois de registrar casos de covid-19.



Os 13 milhões de habitantes têm direito de sair para se abastecer com comida apenas uma vez a cada três dias.



Na quarta-feira, as autoridades locais admitiram que as restrições afetavam a oferta de alimentos, mas o governo central relativizou essas dificuldades nesta quinta-feira.



"No geral, a oferta de produtos básicos em Xi'an é suficiente", afirmou o porta-voz do ministério do Comércio, Gao Feng, em coletiva de imprensa online.



O porta-voz acrescentou que seu ministério tomaria medidas adicionais para garantir o abastecimento de Xi'an em caso de necessidade.



A televisão nacional mostrou hoje imagens de funcionários em horáro integral que pediam ovos, verduras e carne antes de ir de porta em porta para entregá-los aos moradores.



No entanto, alguns residentes continuam reclamando da falta de alimentos.