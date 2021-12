Novo parlamento do Iraque assume em 9 de janeiro

O novo parlamento iraquiano fará sua primeira sessão em 9 de janeiro, conforme decreto promulgado nesta quinta-feira (30) pelo presidente da República, Barham Saleh, quase três meses depois das eleições legislativas de 10 de outubro.



"Assinei o decreto presidencial convidando o novo parlamento a se reunir em 9 de janeiro de 2022", anunciou o presidente Saleh, hoje, no Twitter.



O chefe de Estado disse esperar "um governo realmente forte e ativo (...) que proteja e sirva aos iraquianos. Isso requer a cooperação (de todos) para fazer as reformas necessárias para um Iraque estável e próspero".



Grande vencedora das eleições legislativas, a corrente do clérigo xiita Moqtada Sadr é a maior bancada da Casa, com 73 cadeiras.