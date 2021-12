Putin diz acreditar em 'diálogo eficaz' com EUA

O presidente russo, Vladimir Putin, disse estar "convencido" de que um diálogo "eficaz" com os Estados Unidos é possível, em sua mensagem de fim de ano a seu homólogo americano, Joe Biden, horas antes de uma conversa entre os dois líderes.



"Estou convencido (...) de que podemos avançar e estabelecer um diálogo russo-americano eficaz, baseado no respeito mútuo e na consideração dos interesses nacionais de cada um", escreveu Putin em um telegrama, segundo o Kremlin, em um contexto de crise entre a Rússia e o Ocidente por causa da Ucrânia.



Biden e Putin conversam hoje, por telefone, a partir das 17h30 (horário de Brasília), "para discutir diversos temas, incluindo os próximos compromissos diplomáticos com a Rússia", disse um porta-voz da Casa Branca para questões de segurança.



Ainda de acordo com a mesma fonte, nessa conversa, a segunda deste tipo em menos de um mês, Biden vai oferecerá a Putin uma "via diplomática" como saída da crise ucraniana, antes das negociações sobre segurança na Europa que começam em 10 de janeiro.