Índia registra recorde de 126 tigres mortos em 2021

O órgão de preservação do tigre na Índia informou que 126 destes felinos ameaçados morreram em 2021, o maior número desde que os dados começaram a ser coletados, há uma década.



A morte mais recente ocorreu na quarta-feira (29) no estado central de Madhya Pradesh, de acordo com a Autoridade de Conservação Nacional do Tigre (NTCA). Este órgão iniciou a coleta de dados em 2012 e, desde então, o pior ano havia sido 2016, com 121 animais mortos.



A Índia abriga cerca de 75% da população mundial de tigres. Há dois anos, o governo anunciou que esta população havia subido para 2.967 em 2018, após registrar uma baixa recorde de 1.411 em 2006. Este marco foi celebrado como "histórico" pelo primeiro-ministro Narendra Modi.



Este alto número é parcialmente explicado pela magnitude da pesquisa. Nela, usou-se um número sem precedentes de câmeras para identificar tigres, usando um programa de reconhecimento do padrão de sua pelagem.



Na última década, o principal motivo das mortes registradas pelo NTCA foram "causas naturais", mas muitos também morreram por caça ilegal, ou por conflitos entre animais e humanos.



A intrusão dos humanos no hábitat destes felinos tem aumentado nas últimas décadas neste país de 1,3 bilhão de habitantes.



Diante disso, as autoridades afirmam que têm tentado administrar melhor a população de tigres, reservando 50 hábitats no país para estes felinos.