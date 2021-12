Ações da empresa de IA chinesa SenseTime estreiam com alta em Hong Kong

As ações da empresa chinesa de Inteligência Artificial SenseTime iniciaram em alta em sua primeira sessão na Bolsa de Hong Kong, atingindo temporariamente +23%, apesar de estarem na lista negativa dos Estados Unidos.



A empresa havia adiado sua Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês), depois que o Tesouro americano anunciou sanções contra ela por considerá-la parte do "complexo militar-industrial" supostamente usado pela China para reprimir a minoria uigur na província de Xinjiang.



Isso levou a empresa a adiar a IPO prevista para 17 de dezembro e a apresentar, em 20 de dezembro, uma nova demanda de cotação revista para baixo.



Por fim, a SenseTime arrecadou 5,78 bilhões de dólares de Hong Kong (US$$ 741 milhões) em sua IPO, vendendo 1,5 bilhão de ações a 3,85 dólares de Hong Kong (US$ 0,49) cada.



Em sua estreia no mercado financeiro, as ações subiram para 4,74 dólares de Hong Kong (+23%), posicionando-se depois em torno de 4,10 dólares de Hong Kong (+6,5%).



Washington afirma que o programa de reconhecimento facial da SenseTime, que pode determinar a etnia de uma pessoa, foi projetado, em parte, para ser usado contra uigures e contra outras minorias muçulmanas em Xinjiang. Ativistas e países ocidentais denunciam abusos de direitos humanos nesta região.



A empresa nega as acusações e diz ter sido "pega no meio da tensão geopolítica" entre Estados Unidos e China.