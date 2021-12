Indígenas denunciam que não há paz na Guatemala, mesmo 25 anos após o fim da guerra

A Guatemala comemora nesta quarta-feira (29) 25 anos do fim da guerra civil que durou mais de 36 anos e deixou centenas de milhares de mortos e desaparecidos, mas sem que isso trouxesse paz e desenvolvimento ao país, denunciam grupos indígenas locais, vítimas da violência.



"O que veio há 25 anos foi o silêncio das armas, não a paz, porque a paz se constrói a partir [do cumprimento] dos compromissos firmados", disse à AFP o líder indígena Miguel Itzep, durante um protesto em frente ao Palácio Nacional na capital Cidade da Guatemala.



Itzep pertence à etnia maya-k'iche' e tem 71 anos. Ele lamentou o fato de que, 25 anos depois da assinatura dos acordos de paz, os sucessivos governos não tenham acompanhado os acordos que supunham mudanças substanciais para o país.



"A paz para nós é possível se forem combatidas as causas que originaram o conflito armado interno, que é a pobreza, a exclusão social, o racismo e a discriminação aos povos indígenas", considerou o ancião, que contou ter sido sequestrado por soldados em 1977 por seu trabalho cooperativista em comunidades maias do oeste do país.



- Sem mudanças -



A guerra civil na Guatemala começou em 1960 e durou até 1996, ano em que o governo e quatro facções guerrilheiras reunidas na Unidade Revolucionária Nacional Guatemalteca (URNG) assinaram o acordo de paz.



O conflito armado deixou mais de 200 mil mortos e desaparecidos no total, segundo uma Comissão da Verdade patrocinada pelas Nações Unidas. Esta publicou um relatório, em 1999, no qual atribuiu às forças estatais, sobretudo o Exército, a maioria dos massacres e violações aos direitos humanos, muitas delas contra comunidades indígenas.



"Quando se falava dos acordos de paz, tínhamos muitas esperanças de que a situação iria mudar e que teríamos uma vida diferente, uma vida digna, mas não é assim, pouca coisa mudou", acrescentou Feliciana Macario, de 52 anos, outra sobrevivente da guerra.



A população indígena constitui 40% dos quase 17 milhões de habitantes do país, segundo dados oficiais. As lideranças nativas, no entanto, consideram que os descendentes dos povos originários representam 60% desse total.



A pobreza, que afeta mais da metade da população, costuma atingir 80% nas comunidades indígenas.



Antes da manifestação, um grupo de sacerdotes maias realizou uma cerimônia no sítio arqueológico Kaminal Juyu, no oeste da Cidade da Guatemala, também para denunciar o descumprimento dos acordos.



"Realmente, a paz que estamos vivendo é uma falsa paz, porque existe mais violência [criminal e doméstica]", opinou Marcelo Vicente, guia espiritual do povo mam, de 36 anos.