Dinamarca registra recorde de casos de covid-19 em 24 horas

A Dinamarca, atualmente o país com mais novos casos de covid-19 em relação à sua população, registrou nesta quarta-feira (29) um recorde absoluto, com 23.228 contágios em 24 horas.



Este recorde é explicado, em grande parte, por um número muito elevado de testes PCR realizados depois do Natal. A taxa de resultados positivos se mantém praticamente estável em 12,3%, segundo os dados das autoridades sanitárias.



O recorde anterior havia sido alcançado na segunda-feira, com 16.164 casos em 24 horas.



O índice dinamarquês significa que mais de um em cada 60 habitantes testou positivo na semana passada.



Por sua vez, o número de pessoas atualmente hospitalizadas aumentou ligeiramente, para 675 pacientes, com mais 9 em 24 horas. Destes, 77 (+6) estão em cuidados intensivos, mas a evolução ainda é muito mais lenta do que o aumento do número de casos.



Foram registradas 16 mortes nas últimas 24 horas.