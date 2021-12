Grupo armado rouba quase 2.000 toneladas de ajuda alimentar em Darfur

Um grupo armado saqueou cerca de 2.000 toneladas de ajuda do Programa Mundial de Alimentos (PMA) em Darfur, uma região do oeste do Sudão devastada pela violência - disse um funcionário deste programa no país nesta quarta-feira (29) à AFP.



"Estamos avaliando o que foi roubado de hangares que continham cerca de 1.900 toneladas de alimentos", afirmou a mesma fonte.



Na terça-feira à noite, "por volta das 20h (horário local), ouvimos vários tiros ao leste de Al Fasher", capital de Darfur-Norte, relatou por telefone à AFP o morador Mohamed Salem.



Na semana passada, o secretário-geral da ONU, António Guterres, já havia condenado "os saques e a violência" registrados perto de uma antiga base logística da organização em Al Fasher. Esta instalação foi entregue às autoridades locais no início deste mês.



Darfur é uma vasta região regularmente abalada por confrontos, provocados, sobretudo, por disputas territoriais, ou pela dificuldade de acesso à água.



Sofre uma longa guerra que deixou pelo menos 300.000 mortos e 2,5 milhões de deslocados desde 2003, conforme a ONU.



O Tribunal Penal Internacional (TPI) exige julgar o ditador Omar Al Bashir, deposto em 2019, por "genocídio" e por crimes contra a humanidade.