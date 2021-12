Dois mortos nos ataques israelenses de terça na Síria (ONG)

Os ataques israelenses de terça-feira (28) contra o porto sírio de Latakia deixaram dois mortos, milicianos pró-regime que morreram nesta quarta, e três feridos, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).



A agência de notícias oficial SANA, que informou sobre os ataques na terça-feira culpando Israel, falou sobre danos significativos, mas sem vítimas.



"Dois milicianos pró-regime morreram devido aos ferimentos nos ataques israelenses", disse o OSDH, uma ONG com sede no Reino Unido com uma extensa rede de fontes na Síria.



Outros três milicianos ficaram feridos, segundo a mesma fonte.



SANA indicou que "vários mísseis israelenses" foram lançados "contra o parque de contêineres do porto de Latakia", causando "grandes danos materiais" e provocando incêndios.



Um porta-voz do exército israelense disse, questionado sobre os ataques, que não comentaria as notícias da mídia estrangeira.



Segundo o OSDH, os contêineres continham "armas e munições", embora "não esteja claro" se vinham do Irã, grande aliado de Damasco.



Em 7 de dezembro, Israel lançou um ataque a um carregamento de armas iraniano no porto de Latakia, sem relatos de vítimas.



Desde o início do ano, Israel atacou a Síria cerca de 30 vezes, matando 130 pessoas, incluindo cinco civis e 125 combatentes do regime ou membros das forças aliadas a ele, segundo o OSDH.