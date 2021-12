Mundo registra recorde de casos de covid-19 na última semana

O mundo registrou um recorde de casos de covid-19 nos últimos sete dias, com uma média de mais de 935.000 casos diários detectados de 22 a 28 de dezembro, segundo o balanço da AFP elaborado com base em informações oficiais.



Os números, os mais elevados desde o início da pandemia em dezembro de 2019, são baseados nos números divulgados diariamente pelas autoridades de saúde de cada país.



Uma parte significativa dos casos menos graves, ou assintomáticos, continua fora destes registros, apesar do aumento de testes em muitos países. Além disso, é necessário levar em consideração que as políticas de testagem diferem de um país para o outro.



Com 6.550.000 casos registrados entre 22 e 28 de dezembro, ou 935.863 por dia em média, o vírus circula hoje a uma velocidade sem precedentes, significativamente superior ao recorde anterior. Este marco havia sido alcançado entre 23 e 29 de abril, quando 817.000 casos diários foram contabilizados.



Os casos de contágio identificados, que aumentam desde meados de outubro no mundo, subiram 37% ao longo dos últimos sete dias em comparação com a semana precedente.



"O rápido crescimento está, provavelmente, ligado a uma combinação da perda de imunidade com o aumento intrínseco da transmissibilidade da variante ômicron", explicou a Organização Mundial da Saúde (OMS) na terça-feira, alertando para o risco "muito alto" posto por esta variante particularmente contagiosa.



Por enquanto, a explosão no número de casos detectados não se traduziu em um aumento generalizado no número de mortes, que vêm diminuindo há três semanas no mundo todo. Nos últimos sete dias foram registrados, em média, 6.450 novos óbitos por dia, o menor número desde o final de outubro de 2020. No auge da pandemia do coronavírus, entre 20 e 26 de janeiro de 2021, foram contabilizadas 14.800 mortes diárias.



Hoje, a maioria das novas infecções acontece na Europa, continente que acumulou mais de 3,5 milhões de casos nos últimos sete dias, o equivalente a uma média diária de mais de 510.000 casos. Este nível também é inédito: nas ondas anteriores da covid-19, a região nunca registrou mais de 300 mil casos por dia.



Nestes dois anos desde a descoberta do vírus, mais de 282 milhões de casos foram oficialmente detectados ao redor do mundo, com mais de 5,4 milhões de falecimentos claramente identificados.



Segundo a OMS, o número de mortes relacionadas com a covid-19 pode ser de duas a três vezes acima do total atual, levando-se em consideração o aumento da mortalidade direta, ou indiretamente, associada ao coronavírus.