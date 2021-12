Um tribunal de Moscou ordenou nesta quarta-feira (29) a dissolução do Centro de Direitos Humanos da ONG Memorial, um dia depois de determinar o fechamento da estrutura central desta organização emblemática, uma decisão que provocou indignação internacional.



O tribunal "decidiu atender o pedido do procurador para dissolver a organização de direitos humanos da Memorial e todas as entidades relacionadas", anunciou o juiz Mikhail Kazakov.