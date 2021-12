Forte tremor sacode a ilha grega de Creta

Um forte terremoto de magnitude 5,7 sacudiu na manhã (horário local) desta quarta-feira (29) a ilha de Creta, na Grécia, e foi seguido por uma réplica de 5,3 durante a noite, informou o Observatório de Atenas.



O epicentro do terremoto foi localizado no mar, 48 quilômetros a sudeste de Arvis, ao sul da cidade de Heraklion, às 4h08 GMT (1h08 em Brasília), segundo o observatório grego.



Quase dez horas depois, uma réplica de magnitude 5,3 foi registrada no mesmo epicentro.



Até o momento, não foram relatados danos, mas os bombeiros foram acionados desde a manhã desta quarta para ações de controle na área afetada.



Segundo a imprensa grega, o tremor pôde ser sentido até no Egito.



A Grécia está localizada sobre diversas falhas sísmicas e registra tremores de terra com relativa frequência.



Em outubro de 2020, um terremoto de magnitude 7,0 foi registrado no mar Egeu, entre a ilha grega de Samos e a cidade de Esmirna, no oeste da Turquia.



A maioria dos danos ocorreu na Turquia, onde 114 pessoas morreram e mais de mil ficaram feridas. Na Grécia, dois adolescentes perderam a vida em Samos.