EUA pedem embargo de armas a Mianmar após matança

Os Estados Unidos pediram novamente nesta terça-feira(28) o "fim da venda de armas" à junta militar birmanesa após um massacre atribuído ao Exército no qual dois membros da ONG Save the Children foram mortos.



"A comunidade internacional deve fazer mais para avançar este objetivo e prevenir a recorrência de atrocidades em Mianmar, incluindo o fim da venda de armas e tecnologia de duplo uso" à junta militar no poder, afirmou o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em nota.



"Alvejar pessoas inocentes e colaboradores é inaceitável, e as atrocidades generalizadas do Exército contra o povo birmanês ressaltam a urgência de responsabilizar seus membros", disse Blinken.



Os combatentes que enfrentam o Exército afirmam ter encontrado mais de 30 corpos queimados, incluindo mulheres e crianças, em uma estrada no estado de Kayah, onde rebeldes pró-democracia lutam contra os militares.



A Save the Children confirmou nesta terça-feira a morte de dois de seus trabalhadores nesses eventos.



Mianmar está um caos desde o golpe de fevereiro, que matou mais de 1.300 como resultado de uma repressão das forças de segurança, de acordo com um grupo de vigilância local.



Os Estados Unidos impuseram uma série de sanções aos líderes da junta militar e, como outros países, há muito restringem as armas ao exército birmanês, que durante a transição democrática pré-golpe foi acusado de crimes contra a humanidade por uma campanha brutal contra a minoria rohingya.



A Assembleia Geral da ONU votou em junho para impedir o envio de armas para Mianmar, mas a medida foi simbólica, pois não foi adotada pelo Conselho de Segurança, no qual China e Rússia têm poder de veto.



Esses dois países e a vizinha Índia são os principais fornecedores de armas para Naipidau.