Colapso de mina de ouro deixa mais de 30 mortos no Sudão

Pelo menos 31 trabalhadores morreram no colapso de uma mina de ouro no centro do Sudão - disse uma autoridade local à AFP, nesta terça-feira (28), acrescentando que outros oito ainda estão desaparecidos.



"Trinta e um corpos foram retirados, enquanto um mineiro sobreviveu ao colapso de uma mina artesanal na noite de domingo", disse à AFP o diretor da Companhia de Recursos Minerais do Cordofão Ocidental, Khaled Dahoui.



"Oito mineiros seguem desaparecidos", acrescentou.



A tragédia foi descoberta apenas no dia seguinte, e as buscas continuam nesta mina perto de Nohoud. Em janeiro de 2021, quatro mineiros haviam morrido em circunstâncias semelhantes.



Esses mineiros estavam equipados apenas com ferramentas artesanais, como costuma acontecer nas minas do Sudão. O país é o terceiro maior produtor de ouro da África, depois da África do Sul e de Gana, com 80 toneladas por ano.



Há uma década, essas escavações precárias se multiplicam por todo Sudão e representam 80% da produção nacional.



De acordo com as autoridades, este setor emprega pelo menos dois milhões de pessoas, incluindo menores de idade e famílias inteiras, que ajudam a cavar, ou a quebrar rochas para extrair ouro.