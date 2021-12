EUA elogia Colômbia, Costa Rica, Equador e Panamá por proteger ecossistemas marinhos

Os Estados Unidos elogiaram, nesta terça-feira (28), "o compromisso" de Colômbia, Costa Rica, Panamá e Equador de proteger os ecossistemas marinhos, conforme tuíte do subsecretário americano para as Américas, Brian Nichols.



"É notável ver o compromisso de Panamá, Colômbia, Costa Rica e Equador de preservar, coletivamente, uma biodiversidade tão incrível", afirmou Nichols no Twitter.



Tartarugas marinhas, baleias, tubarões e outras espécies marinhas podem nadar com segurança "agora que quatro países latino-americanos estão formando um enorme corredor de proteção da fauna no Oceano Pacífico", celebra a ShareAmerica, uma plataforma do Departamento de Estado americano.



O Corredor Marinho Tropical Leste das ilhas Coco (Costa Rica), Galápagos (Equador), Malpelo (Colômbia) e Coiba (Panamá) e das migravias (corredores biológicos) "impedirá a presença de frotas pesqueiras industriais em cerca de 490.000 quilômetros quadrados de águas", acrescenta.



Durante a conferência sobre o Clima COP26 realizada em novembro na cidade escocesa de Glasgow, os presidentes Carlos Alvarado (Costa Rica), Iván Duque (Colômbia), Guillermo Lasso (Equador) e Laurentino Cortizo (Panamá) anunciaram que promoveriam iniciativas para proteger o ecossistema marinho.



"Estabelecemos a maior área marinha protegida do Hemisfério Ocidental e, talvez do mundo, considerada uma das regiões mais ricas em biodiversidade do planeta", anunciou Duque, em um tuíte em novembro.



O novo corredor marinho protegerá este ecossistema de práticas de pesca insustentáveis e da pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INDNR), "que esgotam as populações de peixes e podem causar importantes danos ambientais e econômicos, além de ameaçar espécies em perigo de extinção", observou a ShareAmerica.



Para desencorajar essas práticas pesqueiras, os Estados Unidos dizem colaborar com diversos países, por exemplo, capacitando funcionários brasileiros e promotores equatorianos "na aplicação da lei", acrescenta.



O novo corredor no Oceano Pacífico amplia as áreas protegidas ao redor das Ilhas Galápagos para incluir Malpelo, Coco e Coiba e protegerá tubarões-martelo, baleias jubarte, raias e outras espécies.