Telefónica e sindicatos chegam a acordo sobre 2.700 demissões na Espanha

A empresa espanhola de telecomunicações Telefónica anunciou, nesta terça-feira (28), um acordo com os sindicatos para cortar 15% de seu quadro de funcionários na Espanha, por meio de um plano de demissão voluntária para 2.700 funcionários, ao custo 1,5 bilhão de euros.



Este plano, que se concretizará em 2022, afetará colaboradores acima de 55 anos e com mais de 15 anos de casa, anunciou a empresa.



A Telefónica tem 18.500 funcionários na Espanha.



Em um comunicado, a empresa anunciou que a medida foi "apoiada pelos sindicatos majoritários".



Diego Gallart, da União Geral dos Trabalhadores (UGT), disse à AFP que o plano era "um mal necessário" e que "os objetivos fundamentais" foram alcançados.



Nos últimos anos, a Telefónica enfrentou uma forte concorrência de empresas de baixo custo e uma pesada dívida de cerca de 25 bilhões de euros (em torno de US$ 28,3 bilhões).



A "economia média anual" que o plano vai gerar "está estimada em mais de 230 milhões de euros a partir de 2023", detalhou a empresa no comunicado.



Em 2019, o grupo implementou um plano de demissão voluntária, dirigido a funcionários de mais de 53 anos. O objetivo era incluir 5.000 pessoas, mas apenas 2.600 aderiram.



Muito presente na América Latina, a Telefónica vem fazendo, desde o final de 2019, uma reorganização drástica de suas atividades, concentrando-se nos mercados que considera mais promissores: Espanha, Reino Unido, Alemanha e Brasil.