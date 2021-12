Tribunal proíbe Shell de fazer exploração sísmica na África do Sul

Um tribunal sul-africano proibiu nesta terça-feira(28) a gigante de hidrocarbonetos Shell de realizar uma exploração sísmica na turística "Wild Coast", no leste do país, uma vitória para os ambientalistas.



No início deste mês, um tribunal rejeitou um pedido de proibição urgente de busca por jazidas de petróleo e gás em um projeto que deveria durar quatro ou cinco meses em uma área de mais de 6.000 km2.



"Respeitamos a decisão do tribunal e suspendemos o estudo enquanto examinamos a sentença", disse um porta-voz da Shell à AFP.



"Estudos dessa natureza são feitos há mais de 50 anos, com mais de 15 anos de profunda investigação científica", argumentou.



"A África do Sul é altamente dependente de importações para atender às suas necessidades de energia. Se recursos viáveis forem descobertos no mar, isso poderá contribuir significativamente para a segurança energética do país", acrescentou.



O ministro da Energia da África do Sul, Gwede Mantashe, defendeu o projeto da Shell, acusando seus opositores de bloquearem os investimentos econômicos de que o país precisa, após inúmeras manifestações no início de dezembro.



Aberta ao Oceano Índico, a Costa Selvagem ("Wild Coast") se estende por cerca de 300 km e possui várias reservas naturais e zonas marinhas protegidas.