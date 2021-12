México impede desembarque de cruzeiro turístico por foco de covid-19

Autoridades do estado mexicano de Jalisco (oeste) impediram na segunda-feira o desembarque de um cruzeiro turístico em Puerto Vallarta, um dos destinos mais procurados do país, devido a um surto ativo de covid-19, a segunda medida similar em quatro dias.



Segundo as autoridades de saúde do estados foram confirmados 69 casos da doença entre membros da tripulação.



O cruzeiro Carnival Panorama zarpou em 24 de dezembro de Long Beach, Califórnia (EUA), e sua rota incluía escalas nos portos mexicanos de Mazatlán, Los Cabos (noroeste) e Puerto Vallarta, em alta demanda durante a atual temporada de férias.



Em 24 de dezembro, antes do início da viagem, cinco casos ativos de covid-19 foram detectados entre a tripulação do navio, número que subiu para 69, informou a secretaria de Saúde de Jalisco, onde fica Puerto Vallarta, em um comunicado.



A secretaria não confirmou se os casos são da variante ômicron.



Por protocolo, as autoridades mexicanas solicitaram aos turistas um teste negativo de covid para o desembarque. Porém, a empresa proprietária do navio optou por não desembarcar ninguém e deixou o porto na segunda-feira à noite.



O Carnival Panorama tem capacidade para 3.936 passageiros e 1.450 tripulantes, segundo dados divulgados pela empresa Carnival Mexico.



Em 23 de dezembro as autoridades impediram o desembarque de outro navio em Puerto Vallarta, que viajava com 1.035 passageiros e 874 tripulantes, segundo o governo de Jalisco.



Vinte e um casos de covid-19 foram detectados na tripulação.



CARNIVAL CORPORATION