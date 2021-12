Síria denuncia ataque aéreo israelense contra o porto de Latakia

A imprensa estatal da Síria denunciou nesta terça-feira (28) que Israel executou um ataque aéreo contra o porto de Latakia, o segundo este mês neste local crucial para o comércio do país.



Durante a madrugada, "o inimigo israelense executou uma agressão aérea com mísseis a partir do Mediterrâneo... contra o campo de contêineres do porto de Latakia", informou a agência estatal SANA, que citou uma fonte militar.



O ataque provocou grande dano material e incêndios, segundo a agência.



Israel executou centenas de ataques aéreos no território sírio desde o início da guerra civil em 2011, principalmente contra posições do governo, forças apoiadas pelo Irã e combatentes do movimento Hezbollah.



Em 7 de dezembro, Israel executou ataques contra um carregamento de armas iranianas no porto de Latakia, oeste da Síria, sem provocar vítimas.



"Não comentamos informações da imprensa estrangeira", declarou à AFP nesta terça-feira uma fonte do exército israelense.



Israel raramente comenta os ataques que realiza em seu vizinho do norte, com o qual permanece oficialmente em guerra, mas confirmou centenas deles desde 2011, quando começou o conflito civil na Síria.



De acordo com um relatório do exército israelense, em 2020 o país atacou quase de 50 alvos naquele país.



A operação mais violenta aconteceu em 13 de janeiro de 2021, quando morreram 57 soldados do regime e combatentes aliados no leste da Síria.



Israel defende as operações e a afirma que têm como objetivo evitar que o Irã, seu grande rival, amplie ainda mais sua influência sobre o país vizinho.



O chefe da inteligência militar israelense, general Aharon Haliva, acusou o Irã de "continuar promovendo a subversão e o terror" no Oriente Médio.



Nesta guerra às sombras, Israel já atacou instalações militares do Irã na Síria e também executou atos de sabotagem dentro da República Islâmica contra o programa nuclear de Teerã.



O Irã foi um apoio fundamental para o governo sírio de Bashar al Assad na última década de guerra civil, contribuindo com financiamento e armas.



O conflito civil na Síria deixou quase meio milhão de mortos desde o início em 2011.