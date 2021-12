Forte tempestade atinge Califórnia e bate recorde de neve

Uma forte tempestade atingiu o norte da Califórnia, que em 24 horas já acumulou quase um metro de neve na parte central da Serra Nevada, em seu dezembro com mais neve, segundo a série histórica da região.



A tempestade derrubou árvores e cabos de energia elétrica, deixando milhares de pessoas sem eletricidade, informou a companhia Pacific Gas & Electric.



"Há previsão de mais neve, chuva e ventos. As equipes restauraram o atendimento de quase 50 mil usuários desde a manhã de Natal e estão preparadas para responder a novos cortes", afirmou a empresa.



A neve também bloqueou várias seções das estradas nesta região perto do lago Tahoe, um importante destino turístico.



"As equipes estão trabalhando sem parar para reabrir as estradas", relatou Caltrans, a autoridade de transporte no estado da Califórnia.



A área acumula 492 centímetros de neve em dezembro, marca que supera o recorde para este mês (455 centímetros em 1970), informou o Laboratório de Neve da região central de Sierra Nevada da Universidade de Berkeley.



"Definitivamente, não esperamos um inverno úmido", disse Andrew Schwartz, cientista do laboratório, à AFP. "Acontece que este ano acabamos com muito mais neve do que esperávamos, o que é uma surpresa agradável, é claro", acrescentou.



A costa oeste dos Estados Unidos viveu anos de seca, deixando partes da Califórnia ressecadas e vulneráveis às chamas em temporadas de incêndios cada vez mais vorazes.



Schwartz explicou que, embora "pareça que o oeste dos Estados Unidos está recebendo um pouco de ajuda", é muito cedo para dizer que a neve aliviará a seca.



Segundo Schwartz, mais 20 a 30 centímetros de neve são esperados nas próximas 24 horas.



Os serviços meteorológicos preveem mais neve e chuva para a região, assim como para o estado de Oregon, ao norte da Califórnia.



Mais ao norte, em Seattle, a nevasca incessante forçou o cancelamento de quase 300 voos e atrasou outros 350 nas últimas horas, afetando milhares de passageiros no aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma.



Enquanto a neve causa estragos na costa oeste, o calor bateu recordes no outro extremo do mapa. No sábado, os termômetro atingiram 34º C em Rio Grande Village, no Texas, registrando o Natal mais quente dos Estados Unidos.