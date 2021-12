A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira, com o S&P; 500 atingindo uma nova máxima.



Segundo os resultados provisórios do fechamento, o Dow Jones ganhou 0,98%, a 36.302,77 pontos. O Nasdaq avançou 1,39%, a 15.871,26 pontos, e o S&P; 500, também com 1,39% de alta, registrou seu segundo recorde consecutivo, a 4.791,23 pontos.