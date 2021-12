Petróleo volta a subir

Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira, após um pregão com poucos negócios, o que amplificou a alta.



O barril do Brent para entrega em fevereiro ganhou 2,88%, fechando a 78,60 dólares. Em Nova York, o barril do West Texas Intermediate (WTI) para entrega na mesma data avançou 2,41%, a 75,57 dólares.



"Estamos no período de festas, com um baixo volume (de transações), o que explica a volatilidade dos preços neste momento", disse Matt Smith, analista da empresa de consultoria Kpler. "O mercado também foi impulsionado pelo dinamismo da bolsa, apesar dos cancelamentos no setor de viagens e da propagação da variante Ômicron", acrescentou.



"Apesar de tudo, o mercado se consola com o fato de não haver confinamentos ou restrições, que era o que se temia", concluiu o especialista, citando os Estados Unidos e o Reino Unido, onde o vírus se espalha rapidamente.