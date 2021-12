Autoridades de saúde dos EUA anunciaram nesta segunda-feira que reduziram pela metade o tempo de isolamento recomendado para pessoas com Covid-19, de 10 para cinco dias em casos assintomáticos, no momento em que o aumento do número de casos provoca caos nas viagens.



"A variante Ômicron se propaga rapidamente e tem o potencial de impactar todas as facetas da nossa sociedade", advertiu a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças Rochelle Walensky, ao anunciar a mudança. "Essas atualizações garantem que as pessoas possam continuar com segurança suas rotinas."