Líbia: comissão parlamentar se nega a marcar data para pleito presidencial

Uma comissão do Parlamento da Líbia se negou nesta segunda-feira (27) a marcar uma nova data para realizar as eleições presidenciais no país, inicialmente previstas para 24 de dezembro, mas que foram adiadas, deixando em aberto o destino deste pleito crucial para o país.



Durante a aguardada sessão no Parlamento, que se reuniu nesta segunda-feira em Tobruk, no leste da Líbia, a comissão encarregada de monitorar as eleições apresentou um relatório em que concluiu que seria perigoso estabelecer uma nova data no contexto atual e, inclusive, rejeitando a proposta da Alta Comissão Eleitoral (HNEC, na sigla em inglês) de realizar o pleito em 24 de janeiro.



Por outro lado, a comissão defendeu que fosse traçado "um novo roteiro realista e aplicável, com etapas definidas, ao invés de estabelecer novas datas e voltar a cometer os mesmos erros".



Os autores do relatório também propuseram a criação de uma comissão que se encarregue de elaborar uma nova Constituição, já que o ex-líder Muammar Kadafi suprimiu a antiga em 1969, e pediram uma "remodelação do Executivo".