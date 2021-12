Uma tonelada de cocaína da Colômbia é apreendida no noroeste da França

Um carregamento com mais de uma tonelada de cocaína da Colômbia foi apreendido na quarta-feira pelo Escritório Francês Antinarcóticos (Ofast) perto do porto de Havre, no noroeste da França, uma fonte policial disse à AFP nesta segunda-feira (27), confirmando informações do jornal Le Figaro.



Vários traficantes de drogas foram presos, segundo a mesma fonte, que não deu mais detalhes.



No início de dezembro, os agentes aduaneiros haviam interceptado um contêiner com quase uma tonelada e meia da mesma substância em trânsito para o porto normando, embora este não fosse o destino final da mercadoria.



Desde o início do ano, foram apreendidas 18 toneladas de cocaína na França - uma cifra maior do que as 13 toneladas apreendias em 2020 - segundo balanço revelado pelo Le Figaro e confirmado pela AFP junto a uma fonte policial.