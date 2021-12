Homem é executado na Arábia Saudita por tentativa de atentado com EI

A Arábia Saudita executou um cidadão iemenita acusado de ter promovido, junto com o grupo jihadista Estado Islâmico (EI), um ataque suicida contra um "estabelecimento público" no reino - anunciou o Ministério do Interior nesta segunda-feira (27).



Desde 2014, a Arábia Saudita é alvo de vários sangrentos atentados, que tiveram sua autoria reivindicada pelo EI.



Esta rica monarquia do Golfo tem uma das mais altas taxas de execução de condenados à morte do mundo.



"Mohammed Al Saddam, um cidadão iemenita, buscou civis como alvo, em um estabelecimento público, sob a direção da organização terrorista Daesh (sigla do EI em árabe)", disse o Ministério do Interior em um comunicado.



Segundo a fonte, o homem preparava "um atentado suicida com a ajuda de um cinturão com explosivos" e havia "jurado lealdade" ao Estado Islâmico.



"A condenação à morte foi executada (nesta segunda-feira) na cidade de Riad", acrescentou o ministério, que não especificou a data, nem o local da prisão.



O número de execuções na Arábia Saudita caiu significativamente em 2020, em parte por uma moratória para os condenados à morte por tráfico de drogas. Em agosto passado, porém, a Anistia Internacional estimou que pelo menos 40 pessoas foram executadas entre janeiro e julho de 2021, ou seja, mais do que em todo ano de 2020.