Nevasca afeta viagens no Japão

Uma intensa nevasca provocou engarrafamentos, cancelamentos de voos e interrupções no serviço ferroviário na região central do Japão.



Mais de 3.200 casas ficaram sem energia elétrica na região, informou a empresa Kansai Electric Power. A previsão é de mais nevascas durante a noite.



Nenhuma morte ou ferido foi registrada, informou o porta-voz do governo, Hirokazu Matsuno.



"Um forte padrão de pressão de inverno está causando a nevasca, principalmente no litoral do Mar do Japão, do norte ao oeste do país, e algumas áreas registram nevascas recordes ", disse Matsuno.



"A quantidade de neve deve aumentar na terça-feira", afirmou.



Uma rodovia da região de Shiga foi fechada durante horas devido aos veículos parados.



Quase 200 passageiros ficaram bloqueados pela neve durante a noite um trem na mesma região, informou o canal NHK.



A neve também provocou o cancelamento de quase 130 voos domésticos no domingo, informou a agência Jiji Press. A NHK relatou 50 cancelamentos nesta segunda-feira.