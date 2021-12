Dono de balsa incendiada é preso em Bangladesh

A polícia de Bangladesh prendeu, nesta segunda-feira (27), o proprietário de uma balsa lotada, cujo incêndio deixou pelo menos 37 mortos na última sexta (24).



O incêndio ocorreu no meio da noite de sexta-feira em uma balsa que transportava 700 passageiros perto do município de Jhalkathi.



O proprietário da embarcação, Hum Jalal Sheikh, foi detido hoje, disse um porta-voz da polícia.



O oficial da Polícia Marítima Mahbubur Rahman relatou que a balsa não tinha extintores de incêndio nem boias adequadas para enfrentar um acidente grave.



Além disso, a balsa seguiu em movimento, quase uma hora depois do incêndio na casa das máquinas, disse ele à AFP.



"Se tivessem parado a balsa e lançado âncora imediatamente, todas essas vidas poderiam ter sido salvas", acrescentou.



O barco tinha capacidade para 420 pessoas. De acordo com a polícia local, o incêndio também deixou cerca de 100 feridos e dezenas de desaparecidos.



Alguns sobreviventes contaram que pularam no mar no meio da noite e, em vários casos, do terceiro andar da embarcação. A maioria das vítimas morreu ardendo em chamas, ou se afogou nas águas geladas, enquanto tentava escapar do fogo.