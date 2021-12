Balanço de mortes por tufão nas Filipinas sobe para 388

O número de mortos na passagem de um dos tufões mais violentos pelas Filipinas nos últimos anos subiu para 388.



A Defesa Civil de Manila informou que o balanço da passagem do tufão Rai, que afetou o centro e o sul do arquipélago em 16 e 17 de dezembro, aumentou para 388 mortos, com 60 desaparecidos e centenas de feridos.



O balanço anterior citava 375 mortos.



Mais de 300.000 pessoas continuam em abrigos e outras 200.000 estão nas casas de parentes ou amigos.



Alguns sobreviventes compararam o Rai ao supertufão Haiyan, que deixou 7.300 mortos ou desaparecidos no centro das Filipinas em 2013.



O arquipélago filipino é atingido por 20 ciclones em média a cada ano.



Nas áreas devastadas pelo Rai foram registradas pelo menos 140 pessoas doentes por suposta ingestão de água contaminada.



Oitenta pessoas foram atendidas com gastroenterite aguda na província de Dinagat (sul) e 54 foram levadas a um hospital por diarreia na ilha turística de Siargao, informou a subsecretária de Saúde, Maria Rosario Vergeire.



A cidade central de Cebu também registrou 16 casos de diarreia.



Vergeire informou que o tufão destruiu mais de 4.000 doses de vacinas contra a covid e que 141 hospitais e clínicas sofreram danos.