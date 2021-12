Presidente da Somália anuncia que suspensão do primeiro-ministro

O presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Mohamed, anunciou nesta segunda-feira (27) que suspendeu o primeiro-ministro Mohamed Hussein Roble, um dia depois de um conflito entre os dois sobre as aguardadas eleições no conturbado país africano.



"O presidente decidiu suspender o primeiro-ministro Mohamed Hussein Roble e retirar seus poderes porque ele está vinculado a (casos de) corrupção", afirmou o o gabinete da presidência em um comunicado, que acusa o chefe de Governo de interferir na investigação de um caso de apropriação de terras.



A relação entre o presidente, conhecido como Farmajo, e Roble é tensa e o embate mais recente entre os dois provocou temores a respeito da estabilidade da Somália.



Roble acusou no domingo o presidente de sabotar o processo eleitoral depois que Farmajo decidiu afastá-lo da organização das eleições, e pediu a criação de um novo comitê para "corrigir" os problemas.



O primeiro-ministro acusou o presidente não querer celebrar "eleições confiáveis no país".



Em abril, combatentes pró-governo e opositores trocaram tiros nas ruas de Mogadíscio, depois que Farmajo ampliou seu período de governo sem organizar eleições.



A crise constitucional foi adiada quando Farmajo recuou na decisão e Roble negociou um calendário eleitoral.



Mas nos meses seguintes, a rivalidade entre os dois políticos afetou novamente a votação e provocou tensões com os aliados ocidentais, que esperam uma resolução pacífica do processo.



Farmajo e Roble concordaram em fazer a paz em outubro e defenderam a aceleração do processo eleitoral.



A votação para a câmara alta do Parlamento foi concluída em todos os estados e a votação para a câmara baixa começou em novembro.



Analistas afirmam que a disputa política distrai a Somália de seus problemas mais importantes, como a insurgência do grupo Al Shabab.



O movimento, aliado da Al-Qaeda, foi expulso de Mogadíscio há 10 anos, mas ainda controla as zonas rurais e executa ataques mortais na capital e outras cidades.