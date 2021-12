Caetano Veloso dá positivo para covid-19

O músico Caetano Veloso deu positivo para covid-19, informou neste domingo (26) o artista de 79 anos em uma mensagem nas redes sociais, na qual afirmou se sentir "bem" graças à vacina.



"Depois de uma semana de resultados negativos para testes diários corretamente exigidos por produções de shows televisivos, Paulinha (Lavigne, sua esposa) e eu testamos positivo para covid-19", escreveu Caetano, que encontra-se na Bahia há cinco dias.



"Estamos bem e atribuímos isso ao fato de estarmos vacinados", completou Caetano, que recebeu as duas doses da vacina anticovid e o reforço em outubro do ano passado no Rio de Janeiro, onde mora.



"O importante é que quem pode deve fazer o teste. E sobretudo que todos se vacinem com as três doses. A pandemia não acabou e a nova variante é muito contagiosa", lembrou o cantor, que não revelou se foi contaminado pela nova variante ômicron.



Caetano, que recentemente ganhou o Grammy Latino de Gravação do Ano com "Talvez", uma parceria com o filho Tom Veloso, também criticou o governo do presidente Jair Bolsonaro.



"Inaceitável que o governo federal atrapalhe o programa aprovado pela Anvisa da vacinação de crianças", afirmou o cantor, referindo-se à polêmica em torno da vacinação de crianças de 5 a 11 anos, que o governo tenta condicionar à apresentação de uma prescrição médica, apesar da aprovação do órgão de vigilância sanitária.



"Que o Estado brasileiro se livre desse governo", concluiu Caetano.



O Brasil é o segundo país mais atingido pela covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, em números absolutos, com mais de 618.300 mortes e mais de 22,2 milhões de casos.