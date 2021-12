O arcebispo sul-africano Desmond Tutu foi "uma fonte de inspiração para gerações em todo o mundo" e um "farol de justiça social, liberdade e resistência não violenta", disse o secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, neste domingo(26).



A morte no domingo, aos 90 anos, do arcebispo anglicano, figura da luta contra o apartheid na África do Sul, "deixa um grande vazio no cenário internacional e em nossos corações", escreveu o chefe da ONU em um comunicado.