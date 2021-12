Incêndios florestais ativos em cinco províncias argentinas

O combate a focos de incêndios florestais continua neste domingo(26) em cinco províncias da Argentina, luta que já dura quase um mês, em meio a altas temperaturas e secas, informou neste domingo(26) o Ministério do Meio Ambiente.



No momento, nenhum morto, ferido ou evacuações foram relatados.



As últimas semanas da primavera meridional e os primeiros dias do verão mantêm condições climáticas adversas, como "calor, mudança de ventos e seca", segundo o comunicado.



Río Negro, Chubut e Neuquén(sul), Misiones(norte) e Entre Ríos(centro-leste), "são as cinco províncias que registram fontes ativas" de fogo.



As áreas mais afetadas desde o início de dezembro estão no sul da Patagônia, onde as chamas consumiram milhares de hectares de mata nativa, incluindo as valiosas espécies de araucárias.



Fogo e fumaça podem ser vistos em florestas não muito distantes de centros turísticos como o Lago Aluminé, o Lago Nahuel Huapi e a cidade de Bariloche, vizinha da Cordilheira dos Andes, cerca de 1.600 km a sudoeste de Buenos Aires.



Em vez disso, "os surtos foram controlados nas províncias de Buenos Aires (centro-leste), Santa Fé (centro-leste) e Tierra del Fuego (extremo sul)", disse o relatório.



Os brigadistas e bombeiros trabalham com o apoio de hidrantes e helicópteros do Sistema Nacional de Gerenciamento de Incêndio do estado.