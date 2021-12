Corpos de 28 migrantes encontrados na costa leste da Líbia

Os corpos de 28 migrantes foram localizados no sábado na costa leste da Líbia após o naufrágio de sua embarcação, anunciaram as autoridades.



"As equipes do Crescente Vermelho recuperaram 28 corpos de migrantes mortos e resgataram três sobreviventes, em dois pontos da praia de Al Alus, a 90 quilômetros da capital Trípoli" declarou à AFP uma fonte das forças de segurança.



"O estado avançado de decomposição dos corpos indica que o naufrágio aconteceu há alguns dias", acrescentou.



A tragédia aconteceu poucos dias depois do anúncio do falecimento de 160 migrantes em naufrágios na costa leste da Líbia, o que eleva a 1.500 o número de vítimas fatais nesta rota desde o início do ano, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).



Mais de 30.000 pessoas foram resgatadas ou interceptadas desde o início do ano nas costas líbias, segundo a OIM.