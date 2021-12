Polícia britânica prende homem armado na área do castelo de Windsor

A polícia britânica prendeu um homem suspeito de invadir a área do castelo de Windsor, onde a rainha Elizabeth II passou o Natal, e a imprensa informou que o homem estava com uma besta (arma com um arco e flechas).



"Uma investigação está em curso após o incidente e estamos trabalhando com os colegas da polícia metropolitana", afirmou a força de segurança local em um comunicado divulgado na noite de sábado.



O homem de 19 anos foi encontrado no terreno do castelo às 8H30 GMT de sábado.



A rainha, de 95 anos, passou um Natal discreto no castelo, que fica ao oeste de Londres.



O homem foi preso por suspeita de violação ou invasão de local protegido e posse de arma de ataque.



O jornal Sunday Mirror informou que os operadores do sistema de câmeras de segurança (CCTV) observaram um homem carregando o que parecia ser uma besta, enquanto o Mail on Sunday afirmou que o homem usou uma corda para escalar uma cerca.



"Nós podemos confirmar que os protocolos de segurança foram acionados pouco depois de o homem ter entrado no terreno. Ele não entrou em nenhum prédio", afirmou a polícia.



"Membros da família real foram informados sobre o incidente".