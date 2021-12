ONG alemã resgata mais de 270 migrantes no Mediterrâneo

A ONG alemã Sea-Watch anunciou neste sábado que resgatou mais 270 migrantes no Mediterrâneo central em operações coordenadas desde sexta-feira por sua embarcação "Sea-Watch 3".



O navio ajudou dois barcos infláveis encalhados durante a noite e na madrugada deste sábado, anunciou a ONG em sua conta no Twitter.



Os barcos tinham 100 e 80 pessoas, respectivamente. O resgate aconteceu a 70 km da costa líbia.



A tripulação do Sea Watch está com mais de 270 migrantes, depois do resgate na manhã de sexta-feira de 93 migrantes em águas internacionais ao sul da ilha italiana de Lampedusa.



O "Sea Watch 3" iniciou a "operação de Natal" na quinta-feira à noite.



A embarcação navega a costa da Líbia desde novembro de 2017 em busca de lanchas em perigo.



