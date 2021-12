Ao menos 30 migrantes mortos em naufrágios na Grécia

A Guarda Costeira da Grécia procurava neste sábado (25) os sobreviventes de mais um naufrágio de um barco de migrantes no Mar Egeu, que elevou o balanço de mortos a 30 em menos de uma semana.



Na sexta-feira à noite, as equipes de emergência recuperaram no mar os corpos de 16 migrantes, 12 homens, três mulheres e um bebê, e conseguiu resgatar 63 pessoas após um naufrágio perto da ilha de Paros.



Os sobreviventes afirmam que 80 pessoas estavam a bordo da embarcação, que seguia para a Itália.



A tragédia - a terceira desde quarta-feira - eleva o número de vítimas fatais a 30 em apenas uma semana, no momento em que a atividade de traficantes em águas gregas é a mais intensa em vários meses.



"Aumentou a atividade criminosa dos traficantes indiferentes à vida humana. Eles aglomeram dezenas de pessoas aflitas, sem coletes salva-vidas, em barcos que não cumprem nenhuma norma de segurança", declarou Plakiotakis, ministro grego de Assuntos Marítimos.



Ele afirmou ainda que a Turquia "permite a ação dos traficantes com impunidade".



Três patrulhas da Guarda Costeira, embarcações particulares e um avião de resgate prosseguiam com as buscas no sábado, segundo autoridades, auxiliados por mergulhadores.



Na manhã de sexta-feira, a Guarda Costeira concluiu uma operação para resgatar 90 migrantes que ficaram bloqueados ao norte da ilha grega de Antikythera, depois que o bote em que viajavam sofreu um acidente. Entre os sobreviventes estavam 52 homens, 11 mulheres e 27 crianças.



As autoridades gregas anunciaram que recuperaram 11 cadáveres no mar.



Também informaram que, entre os migrantes, identificaram dois homens suspeitos de serem os traficantes, que foram detidos.



Na sexta-feira, a Guarda Costeira interceptou uma embarcação com 92 pessoas a bordo depois que encalhou na costa da península do Peloponeso. Três supostos traficantes foram detidos.



Na quarta-feira, um bote que transportava migrantes afundou perto da ilha de Folegandros e pelo menos três pessoas morreram. Treze foram resgatadas, mas dezenas (entre 32 e 50, segundo os sobrevivente) permanecem desaparecidas.



- Mais de 2.500 mortos -



O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) afirmou que o acidente de Folegandros foi o mais grave no Mar Egeu este ano.



"Este naufrágio é uma recordação dolorosa de que as pessoas continuam embarcando em viagens perigosas em busca de segurança", disse Adriano Silvestri, representante do ACNUR na Grécia.



A imprensa grega destaca o fato de que os naufrágios recentes aconteceram em dias com boas condições meteorológicas.



A ONU calcula que mais de 2.500 pessoas morreram ou desapareceram no mar em sua tentativa de chegar ao continente europeu entre janeiro e novembro.



Quase um milhão de pessoas, principalmente refugiados sírios, chegaram à União Europeia em 2015 depois de passar pelas ilhas gregas perto da Turquia.



A situação no Afeganistão provoca o temor de novas ondas de migrantes no Mediterrâneo.



Atenas acusa Ancara de fechar os olhos para o fluxo de pessoas que tentam entrar na Grécia, ignorando o acordo assinado em março de 2016 que obriga a Turquia a agir para controlar a entrada de migrantes na UE em troca de uma ajuda financeira de bilhões de euros. O governo turco nega as acusações.