Papa defende o diálogo em Natal com a sombra da pandemia

O papa Francisco pediu neste sábado (25) diálogo para contra-atacar a tendência de retração provocada pela pandemia de covid-19, que marca pelo segundo ano consecutivo o Natal de bilhões de pessoas.



Em sua tradicional bênção 'Urbi et Orbi' do dia de Natal, o pontífice recordou aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro que "nesta época de pandemia (...) a nossa capacidade de relacionamento social é colocada à prova, se reforça a tendência ao fechamento, de fazer tudo sozinhos, de parar de se esforçar para encontrar os outros e fazer coisas juntos".



"Também no âmbito internacional existe o risco de não querer dialogar, o risco de que a complexidade da crise induza a escolher atalhos, em vez dos caminhos mais lentos do diálogo", acrescentou.



Como é tradicional, o papa recordou as áreas do planeta afetadas por conflitos e também abordou as consequências econômicas e sociais da crise de saúde, que afeta o Natal pelo segundo ano consecutivo.



Francisco pediu que não se permita "a propagação na Ucrânia da metástase de um conflito gangrenoso", consequência das tensões entre Kiev e Moscou, que provocam o temor de uma escalada militar.



E recordou as "imensas tragédias esquecidas" dos conflitos na Síria e no Iêmen, que "provocaram muitas vítimas e um número incalculável de refugiados".



Na sexta-feira à noite, o papa, de 85 anos, celebrou a tradicional missa do Galo na basílica São Pedro, diante de 2.000 fiéis de máscara, e pediu aos cristãos que "redescubram as pequenas coisas da vida".



Na cidade de Belém, nos territórios ocupados palestinos, centenas de pessoas se reuniram, apesar do frio, na Praça do Presépio - local em que, segundo a tradição cristã, nasceu Jesus - para acompanhar um desfile de escoteiros palestinos.



Nas Filipinas, além da covid, os fiéis lidavam com as consequências do tufão que atingiu o arquipélago do sudeste asiático na semana passada e deixou pelo menos 375 mortos, além de milhares de desabrigados.



Em uma igreja com um grande buraco no teto e com o chão e os bancos alagados, o padre Ricardo Virtudazo celebrou a missa de Natal no município de Alegria, ao norte da ilha de Mindanao.



- Voos cancelados -



A China informou neste sábado de 140 novos casos de coronavírus, o maior número em quatro meses, a maioria na cidade de Xi'an, na província de Shaanxi (noroeste), onde 13 milhões de habitantes estão confinados desde quinta-feira.



A França contabilizou na sexta-feira 94.000 novos casos, número que não era registrado desde março de 2020.



O Reino Unido, que também enfrenta a rápida propagação da variante ômicron, bateu um recorde na sexta-feira, com 122.000 novos casos.



Além disso, a pandemia provocou perturbações nas viagens: o site Flightaware.com informou que mais de 4.500 voos foram cancelados em todo o planeta, centenas deles nos Estados Unidos, devido ao número de casos da variante ômicron.



Apesar do cenário, milhões de americanos viajaram pelo país, apesar de o número de contágios diários da ômicron superar os da variante delta e de um início de sobrecarga nos hospitais.



Embora tenha sido um pouco mais tranquilo que em 2020, o Natal foi afetado pelo aumento das infecções e a retomada de restrições em muitos países.



A Holanda está em confinamento, Espanha e Grécia determinaram a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços abertos e o Equador anunciou a vacinação obrigatória para a população a partir de 5 anos.



Alguns países, no entanto, conseguiram aproveitar o espírito natalino há muito esquecido. A maioria dos australianos conseguiu viajar pelo país novamente e se reunir com suas famílias depois de muito tempo.



A pandemia provocou 5,38 milhões de mortes no mundo desde o fim de 2019, segundo um balanço AFP com base nos dados oficiais. A Organização Mundial da Saúde (OMS) acredita que o número real pode ser duas ou três vezes superior.



O surgimento da ômicron provocou o aumento de casos em quase todas as regiões do planeta na última semana, exceto no Oriente Médio e Ásia.



Os fechamentos de fronteiras não afetaram, no entanto, as viagens do Papai Noel ao redor do mundo, que são monitoradas pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD, na sigla em inglês) há 63 anos.



"Papai Noel está indo muito bem até agora", afirmou na sexta-feira o comandante do NORAD, o tenente-general Eric Kenny. "Já está viajando há muitas horas e vai fazer isso durante a noite toda".



